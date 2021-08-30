Ержан Салимгереев стал шестым на Паралимпиаде-2020 в плавании

В Токио на Паралимпиаде завершился мужской финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем (S6). В нем принял участие казахстанец Ержан Салимгереев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмен стартовал на первой дорожке. Он преодолел дистанцию за 32.53. Это позволило ему занять шестое место.

Первым на финише был Жингаг Ванг из Китая. Второе место занял также китайский спортсмен - Хонгуан Жиа. Третьим стал колумбиец Нельсон Криспин.

Добавим, что в активе Казахстана на данный момент четыре медали. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми.

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