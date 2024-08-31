Двукратный чемпион мира из Казахстана поспорит за медаль Паралимпиады

Казахстанец Нурлан Домбаев выиграл первый бой в утешительном раунде соревнований по таеквондо в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов казахстанский паралимпиец встречался с кубинцем Андресом Молиной.

Поединок завершился уверенной победой Домбаева со счетом 18:7.

Домбаев является двукратным чемпионом мира по паратаэквондо, а также бронзовым призером Азиатских параигр-2022.

Добавим, сборная Казахстана на Паралимпиаде в Париже завоевала одну медаль. Серебряную награду принес Еркин Габбасов, выступивший в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров.