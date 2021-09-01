Два казахстанских пловца вышли в финал Паралимпиады-2020

Сегодня, 1 сентября, на Паралимпиаде-2020 в Токио выступают казахстанские пловцы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нурали Советканов и Нурдаулет Жумагали были представлены на дистанции 100 метров брассом. Советканов стал четвертым (1:10.77) и с восьмого места в общем зачете прошел в финал. Жумагали был вторым в своем заплыве (1:04.97), а в общем зачете занял третью строчку и также оказался в финале.

А вот другие казахстанские пловцы не смогут побороться за медали.

Сиязбек Далиев, 50 метров вольным стилем, показал четвертое время (35.49), в общем зачете стал девятым и в финал не попал, куда могли отобраться восемь спортсменов с лучшим результатом.

У Ержана Салимгереева, 100 метров вольным стилем, третий результат (1:10.89), в общем зачете стал 11-м и оказался за бортом финала.

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