Достойно для героев. Сколько заработали казахстанские спортсмены по итогам Паралимпиады в Токио

В Токио на Паралимпиаде-2020 выступил последний казахстанский спортсмен. Итогом стали пять медалей - лучший результат в истории сборной Казахстана, за которые герои соревнований получат заслуженные государственные денежные премии. Сколько именно - в материале корреспондента Vesti.kz.

Напомним, призерам и чемпионам положены следующие суммы премиальных: за золотую медаль - 250 тысяч долларов, за серебро - 150 тысяч, а за бронзу - 75 тысяч.

Обладатель золотой награды пауэрлифтер Давид Дегтярев получит от государства 250 тысяч. Дзюдоисты Ануар Сариев, Зарина Байбатина и Темиржан Даулет за свои вторые места заработали по 150 тысяч. Пловец Нурдаулет Жумагали, ставший третьим, станет обладателем премии в размере 75 тысяч.

Также Раушан Койшыбаева (пауэрлифтинг) получит 30 тысяч долларов за четвертое место на Паралимпиаде-2020.

Пауэрлифтер Рахметжан Хамаев, дзюдоист Жанбота Аманжол, Алина Солодухина (пауэрлифтинг) и таеквондист Нурлан Домбаев заработали по 10 тысяч. Они завершили Паралимпиаду на пятом месте.

Пять тысяч положено за занятое шестое место. В сборной Казахстана такой результат показали пловцы Ержан Салимгереев, Сиязбек Далиев и легкоатлет Дастан Мукашбеков.

Таким образом, общая сумма призовых от государства составит 860 тысяч долларов.

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