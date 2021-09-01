Бился с Баландиным на чемпионате страны. Рассказываем о призере Паралимпиады Нурдаулете Жумагали

Сегодня, 1 сентября, Казахстан завоевал пятую медаль Паралимпиады-2020. Ее автором стал пловец Нурдаулет Жумагали. Подробнее о герое - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский спортсмен родился в 1999 году в Таразе. В спорт же он пришел через девять лет - в 2008-м. Первым тренером призера Паралимпиады стал Владимир Арендт. Через пять лет Жумагали стал учеником республиканской специализированной школы-интерната в Алматы.

Нынешним наставником Нурдаулета является Саттар Бейсембаев.

В прошлом году он закончил обучение в школе, поступив на первый курс Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

За время своей спортивной карьеры Нурдаулет хорошо себя показывал на различных турнирах. Он составлял конкуренцию олимпийскому чемпиону Дмитрию Баландину на чемпионате Казахстана. В 2018 году Жумагали сумел занять третье место на дистанции 100 метров брассом, уступив Дмитрию, который взял золото.

Свои успехи он перенес и на паралимпийский бассейн. В апреле этого года он завоевал серебряную медаль на Кубке мира в США. Через некоторое время Жумагали вновь отметился наградами. На этот раз он стал вторым на этапе Кубка мира в Италии.

На этот сезон казахстанский спортсмен ставил большие цели. Он собирался проявить себя на Паралимпиаде в Токио. Собственно, его цель была достигнута. Жумагали финишировал третьим в финале на дистанции 100 метров брассом (SB13).

Он стал пятым спортсменом из Казахстана, кто смог завоевать паралимпийскую медаль. Ранее золото взял Давид Дегтярев в пауэрлифтинге. На вторую ступень поднялись дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина.

Фото: paralympic.kz

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