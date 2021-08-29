Автор первого золота Казахстана на Паралимпиаде-2020 дал комментарий

Казахстанский парапауэрлифтер Давид Дегтярев, завоевавший золотую медаль на Паралимпиаде-2020, дал первый комментарий после прилета из Токио. Его слова приводит телеграм-канал Yedilov Online.
- Давид, Вы ожидали, что будет золото?
- Ну, стратегия моего тренера вела к этому.
- Такой вес Вы поднимали на тренировках?
- Да.
- На что планируете потратить гонорар?
- Это останется тайной.
- А чем сейчас планируете заняться?
- Некоторое время отдохнем и будем готовиться к Парижу.
- Это Ваш личный рекорд?
- Нет, он был на предыдущих соревнованиях в Тбилиси.
Напомним, за золото Паралимпиады-2020 в Токио Дегтяреву положены призовые в размере 250 тысяч долларов.
В копилке национальной сборной также два серебра Паралимпиады-2020 - их завоевали парадзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.
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