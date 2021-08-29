Автор первого золота Казахстана на Паралимпиаде-2020 дал комментарий

Казахстанский парапауэрлифтер Давид Дегтярев, завоевавший золотую медаль на Паралимпиаде-2020, дал первый комментарий после прилета из Токио. Его слова приводит телеграм-канал Yedilov Online.

- Давид, Вы ожидали, что будет золото?

- Ну, стратегия моего тренера вела к этому.

- Такой вес Вы поднимали на тренировках?

- Да.

- На что планируете потратить гонорар?

- Это останется тайной.

- А чем сейчас планируете заняться?

- Некоторое время отдохнем и будем готовиться к Парижу.

- Это Ваш личный рекорд?

- Нет, он был на предыдущих соревнованиях в Тбилиси.

Напомним, за золото Паралимпиады-2020 в Токио Дегтяреву положены призовые в размере 250 тысяч долларов.

В копилке национальной сборной также два серебра Паралимпиады-2020 - их завоевали парадзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!