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Реклама Новости спорта Еще Параспорт Сегодня 12:50 Комментарии Казахстанцы завершили выступления на параиграх. Сколько медалей и какое место? ©Asian Para Games Казахстанские спортсмены завершили свои выступления на параиграх в Ханчжоу (Китай). В общей сложности сборники завоевали 41 медаль, сообщает корреспондент Vesti.kz. Всего на счету казахстанских спортсменов восемь золотых, 12 серебряных и 21 бронзовых наград. В итоговой таблице Казахстан занял 11-е место. Напомним, что на Азиатских играх в Ханчжоу сборная Казахстана также заняла 11-е место (10-22-48). Поделиться в соц. сетях:













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