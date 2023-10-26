Казахстанский депутат выиграл медаль на Азиатских параиграх

Казахстанский велоспортсмен Кенжегул Сейтжан стал бронзовым призером Азиатских параигр, проходящих в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
Кенжегул финишировал третьим в индивидуальной гонке с раздельным стартом, проехав дистанцию за 25:19.49. Казахстанец уступил представителям Южной Кореи и Индонезии.
Для Казахстана эта медаль 32-й на Параиграх и 17-й бронзовой. Также в копилке сборной пять золотых и десять серебряных наград.
Отметим, что Кенжегул Сейтжан является депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII-созыва от "Народной партии Казахстана".
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