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Казахстан завоевал 33-ю медаль на Азиатских параиграх

Казахстан завоевал 33-ю медаль на Азиатских параиграх
©Xinhua

Казахстанская пауэрлифтерша Раушан Койшибаева стала серебряной призеркой на на Азиатских параиграх в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

В соревнованиях весовой категории до 73 килограммов Койшибаева стала второй с результатом 119 килограммов. Золото с рекордом Параигр выиграла китаянка Лили Сю (135), а бронза досталась Захре Агаисамани (114).

Теперь в копилке Казахстана 33 медали: пять золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых. 

Отметим, что Раушан Койшибаева также выигрывала серебряные медали на Паралимпиаде-2016 и Азиатских параиграх-2018.

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Метки:
Паралимпийские игры

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