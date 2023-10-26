Казахстан с рекордом взял седьмое золото на Азиатских параиграх

Копилка сборной Казахстана пополнилась седьмой золотой медалью на Азиатских параиграх в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.

Ее принес Диас Кенжебек, который стал первым в плавании на спине. Он прошел 100-метровку за 1:05:42 и этим самым обновил рекорд Азии и Азиатских параигр.

На данный момент в активе Казахстана 38 медалей - 7 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.

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