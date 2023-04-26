Не должно повториться: министр высказался о скандале с казахстанским дзюдоистом

Министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов высказался о ситуации с дзюдоистом Еркебуланом Канафиным, завоевавшим золото Сурдлимпийских игр в Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал главы министерства.

Напомним, в 2022 году Канафин в весовой категории до 81 килограмма завоевал золото на Сурдлимпийских играх. Однако сразу после этого возник "скандал", так как в Комитете спорта и физической культуры Казахстана сообщили об отсутствии у спортсмена инвалидности по слуху.

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"Провел прием граждан, во время которого выслушал проблемы, пожелания и инициативы, требующие нашей поддержки. Встретился с дзюдоистом Еркебуланом Канафиным, завоевавшим золото Сурдлимпийских игр в Бразилии. К сожалению, из-за недопонимания громкая победа нашего чемпиона ассоциируется с последовавшим за ней разбирательством. Было полезно встретиться со спортсменом и представителями Национального сурдлимпийского комитета, обсудить все с глазу на глаз. Беседа была продуктивной. Я решил создать рабочую группу по этому вопросу во избежание повторения таких ситуаций"

Добавим, что 30 ноября 2022 года в Специализированном межрайонном административном суде Астаны было вынесено решение по разбирательству между Министерством культуры и спорта и Канафиным.

Суд признал незаконным решение об отказе в выплате Канафину денежного поощрения за золотую медаль прошедших Игр.

В свою очередь Министерство культуры и спорта в декабре 2022 года готовило апелляцию. Прежний министр Даурен Абаев тогда объяснил, почему Министерство отказало дзюдоисту в выплате призовых за золотую медаль на Сурдлимпийских играх.

Министр заявил, что выплата поощрений за победы на соревнованиях – стандартная процедура, регулируемая законодательством Казахстана и специальным регламентом.

"Вся проблема в том, что поощрение Еркебулана Канафина этим правилам противоречит. Почему? Еркебулан Канафин не являлся членом национальной сурдлимпийской сборной по дзюдо. Он не проходил в рамках сборной ни учебно-тренировочных сборов, ни углубленного медицинского осмотра, ни допинг-контроля в национальном антидопинговом центре. Национальный сурдлимпийский комитет заявил атлета на Игры самостоятельно", - написал на своей странице в Facebook Абаев.

"В обход всех правил, без согласования с уполномоченным органом. Более того, таким образом был оставлен за бортом соревнований Тугелбаев Айдос, инвалид по слуху, член национальной сборной по дзюдо, который, в отличие от Еркебулана Канафина, участвовал во всех отборочных соревнованиях и тренировочных сборах. И теперь после победы Еркебулана Канафина в Играх министерство юридически не имеет права его поощрять. Ведь в законе черным по белому написано: выплаты осуществляются членам национальных сборных команд. Решение суда комментировать мы не можем, однако апелляция будет подана", - добавил он.

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