Уехать в Штаты и победить без тренера. Впервые в истории казахстанский гребец стал чемпионом США

Впервые казахстанский гребец стал победителем национального чемпионата США по гребле на байдарках и каноэ. Причем Ануар Акчурин завершил престижный турнир с пятью медалями. Спортсмен готовился к соревнованиям без тренера, совмещая учебу и работу во Флориде. Подробнее об истории призера молодежного мирового первенства - в материале корреспондента Vesti.kz.

В спортивную секцию Ануар пришел в 2011 году. Свою карьеру он начал в СДЮШ № 4 в Нур-Султане. На данный момент является мастером спорта международного класса. Спортсмен специализируется в гребле на каноэ. Он является неоднократным призером чемпионатов страны на дистанциях 1000, 500 и 200 метров. Также становился победителем Кубка Азии-2016 в Узбекистане.

В 2018 году занял первое место на дистанции 200 метров на Международной регате в Словакии. Одно из главных достижений в активе Акчурина - серебряная медаль чемпионата мира-2018 среди молодежи на дистанции 200 метров в Болгарии. В том же году он стал двукратным победителем ЧА на дистанциях 500 и 200 метров.

В США Ануар Акчурин отправился в 18-летнем возрасте. И сейчас является студентом четвертого курса Florida Institute of Technology по специальности mechanical engineer.

- Ануар прежде всего расскажите свою историю. В частности, о желании тренироваться в США. Как решились туда отправиться?

- После выпуска из Назарбаев Интеллектуальной школы я подавал заявки в различные университеты Казахстана и США. В итоге меня приняли во Флориду и предложили отличные условия для учебы. Я сразу же согласился. Однако был высокий риск того, что в спорт я уже не смогу вернуться. Эта мысль не давала мне покоя.

- В каком городе вы в итоге проживаете?

- США - страна возможностей. Попробовать и проявить себя было моей основной задачей в этой стране. Очень интересная судьба получилась у меня, так как в город, в который я приехал учиться (Мельбурн, Флорида), ежегодно съезжаются спортсмены высокого уровня по гребле на байдарках и каноэ со всего мира (Германия, Канада, Венгрия и США). Когда я об этом узнал, был счастлив и сразу же приступил к тренировкам.

- Как устроились? Как проводите дни? Из чего состоят ваши будни?

- Первый год я жил в общежитии. Дни проходили как полный рабочий день. Ранний подъем, затем учеба, после которой ехал тренироваться. Режим был нелегкий, но желание все перевешивало.

- Как вам удается все совмещать?

- Очень тяжело. Потому что профессора не поддерживали меня в моем хобби. Я их понимаю. Они ответственны за результат в учебе. Однако я стараюсь учиться на "отлично". Со спортом это вдвойне тяжелее, ведь уходит огромное количество энергии. Плюс студенческая жизнь дает о себе знать: уборка, питание и так далее.

- Сколько времени вы уже в США?

- Три года. Я студент четвертого курса Florida Institute of Technology. Приехал в США в 18 лет. Сейчас мне 21.

- Вы тренируетесь без тренера?

- К сожалению, да. Международные тренеры помогали мне, когда находились во Флориде, и я очень благодарен им за это. Появилось много друзей-спортсменов из разных стран. Все знают про Казахстан и уважают нашу страну. Мои личные тренеры, с кем я тренировался до 18 лет, стараются держать связь со мной онлайн, но результат не растет так же, как раньше, из-за недостатка контроля.

- Удалось вам адаптироваться в США?

- Да. Тут я изменил свое мировоззрение. И в целом, как личность, развиваюсь всесторонне.

- Как насчет условий тренировок?

- Огромный залив. Во Флориде очень высокая влажность и, соответственно, постоянно солнце. Тренироваться нужно либо рано утром, либо после 17:00. Пару раз я получал солнечный удар во время тренировок. Было страшновато, так как рядом никого не было.

- Расскажите о прошедших соревнованиях?

- С 21 по 24 августа в Оклахома-Сити проходил национальный чемпионат США. Данные соревнования являются отборочными для американцев на чемпионат мира среди молодежи и взрослый ЧМ. Уровень спортсменов был высокий. Я принял решение участвовать в данных соревнованиях в начале апреля и за четыре месяца смог натренировать себя максимально. Для меня каждый соперник был "темной лошадкой". Да и я сам был таковым для соперников. Каждый из них боролся со мной до конца, что сделало эти соревнования для меня очень стрессовыми.

В первый день чемпионата была олимпийская дистанция 1000 метров (С-2). Я с моим другом из Вашингтона Гэвином Россом, не готовившись вовсе вместе, с одного борта зашли вторые, уступив фаворитам чемпионата мира - парням из Сиэтла.

Я берег силы на мою коронную дистанцию 200 метров, понимая, что мой соперник Кени Каспербауер - финалист Кубка мира, очень сильный. В индивидуальном заезде на 200 метров я зашел второй, уступив на последних 20 метрах 0.5 секунды. Был очень расстроен, но спорт есть спорт. У моего соперника была целая команда тренеров. Один из его клуба, другой - международный тренер из Венгрии. Плюс у сборной США хороший план тренировок на короткие дистанции.

Пример - американка Нэвин Хэриссон. Она завоевала олимпийскую медаль в Токио на дистанции 200 метров, и выступает за тот же клуб, что и мой соперник Кени. После, осознав, что я бился с целой командой и проиграл только 0.5 секунды с четырехмесячной подготовкой, успокоился.

Для себя я решил, что соревнования закончились. Но мой товарищ Гэвин предложил присоединиться к ним в соревнованиях в четверке на дистанциях 500 и 200 метров. Тогда глаза загорелись, был шанс выиграть эти дистанции. В тяжелой борьбе мы заехали вторые в обоих случаях, проиграв по секунде.

Последний мой шанс взять золото был на 200 метров (каноэ-двойки). У моего друга Гэвина не было золотой медали. Этот факт сильно нас злил, сплотил. При этом я расслабился и сказал себе: будь как будет. 24 августа был очень сильный левый боковой ветер. Спорт - это очень непредсказуемая стихия, и на нас никто не ставил в силу погодных условий.

Правда, нам удалось сразу же вырваться со старта, а дальше уже не отдавали первую позицию. С отрывом 0.1 секунды мы выиграли золото. Я был доволен борьбой и командной работой. В итоге у меня одно золото и четыре серебра.

После соревнований подарил организаторам казахстанский шоколад, майки с национальной символикой моему напарнику Гэвину и моему сопернику Кени, с которым мы стали друзьями. Для меня цель - не только взять медали, но и показать студентам Казахстана, что можно добиваться вершин в США. Главное - настрой.

Хочу отметить, что национальный чемпионат проходил на высоком уровне организации. Канал соответствует международным стандартам и несправедливости в стартах вообще не замечал. Заезды проходили с восьми утра до девяти вечера. При этом канал освещался фонарями и вечерами было очень красиво. Мой индивидуальный финал проходил как раз вечером (20:30). Очень интересный опыт.

Главная сложность заключалась в подборе хорошей индивидуальной лодки. Было очень тяжело найти такую. Клубы не давали, так как им самим они были нужны. Только один клуб согласился дать мне выступить, и то лодка была старой модели и на два килограмма тяжелее нормы.

Вот в такие моменты не хватало тренера. Пришлось самому ходить, спрашивать спортсменов о возможном использовании хотя бы в финальном заезде. В итоге нашел молодого парня, который любезно предоставил свою лодку, но при условии, что он сначала сам отгоняется, а потом я. Такой шанс упустить нельзя было, что я и сделал. Потерял много энергии, пытаясь найти подходящий вариант для себя. Ведь в спорте нужно подходить профессионально ко всему, и особенно к инвентарю.

- Какие теперь у вас ближайшие планы?

- Сейчас я работаю ассистентом профессора. Нужно возвращаться в строй по учебе. Ведь был большой перерыв из-за пандемии. Университет, к слову, рад моему результату. Новость о моей победе на национальном чемпионате США стала важным моментом. В Америке подобные достижения высоко котируются.

- Планируете ли возвращение в Казахстан?

- Я очень скучаю по своей родине. Уже как год не был дома, и планирую посетить Казахстан на каникулах, но это пока не точно. Если говорить про будущее карьеры, то думаю, сначала нужно закончить учебу, стать грамотным специалистом, а дальше видно будет.

- Есть какие-то предложения по сборной?

- По сборной Казахстана предложений никогда не было, так как я уехал на учебу. Сейчас вызовов пока никаких тоже не поступает.

- Как проводите свой досуг в США?

- Много работы. Сейчас думаю использовать спорт как постоянный образ жизни. Все-таки одно я понял для себя: спорт человека делает только сильнее!

- Какие цели в вашей карьере?

- В спортивной карьере была цель до COVID-19 выступить на Универсиаде-2020, представить свой университет. Я очень сильно готовился с командами Германии и США. Ребята помогали мне и до сих пор помогают. Как-то раз пригласили выступить на национальном чемпионате США. Тогда я об этом серьезно не задумывался. Моя цель в спорте - это выступление на интересных мне турнирах. Об Олимпийских играх говорить рано, так как нужно посвятить себя полностью спорту. К сожалению, пока не могу себе этого позволить.

Фото: личный архив спортсмена

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