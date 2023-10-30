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Казахстан с первого места в группе вышел в плей-офф ЧМ по мини-футболу

Казахстан с первого места в группе вышел в плей-офф ЧМ по мини-футболу
©instagram.com/kmff.kz

Сборная Казахстана по мини-футболу провела третий матч группового этапа на ЧМ-2023 в Рас-эль-Хайме (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В заключительном матче группы A, казахстанцы обыграли хозяев поля команду ОАЭ - 2:1.

Таким образом, команда Казахстана, набрав девять очков, заняла первое место в квартете и вышла в плей-офф турнира. Ранее казахстанцы поочередно разгромили Гану - 7:0 и Индию - 16:0. 

У сборной ОАЭ шесть очков и второе место, Гана с тремя баллами заняла третью строчку, а команда Индии без набранных очков, замкнула таблицу группы.

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Метки:
Казахстан Мини-футбол

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