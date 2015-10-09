Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Определено место Казахстана в медальном зачёте Исламиады-2025: Узбекистан стал вторым

Сборная Казахстана завершила своё выступление на Играх исламской солидарности-2025, проходивших в в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 56 медалей: 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую.

С этим результатом Казахстан занял седьмое место в медальном зачёте Исламиады-2025.

Лидером медального рейтинга стала сборная Турции, завоевавшая 155 медалей (72 золотые, 44 серебряные и 39 бронзовых). Вторым стал Узбекистан с 96 медалями (29-35-32). Тройку лучших команд замкнул Иран (29 -19-33).

Выше Казахстана в медальном зачете расположились Саудовская Аравия (18-12-27), Египет (17-11-17) и Бахрейн (16-11-7).

Топ-10 медального зачёта Исламиады-2025 выглядит так:

 

