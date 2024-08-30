"Всему Казахстану". Защитник "Барыса" - о дебютной шайбе, драке и второй победе за Олимпиаду

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Тамирлан Гайтамиров в интервью сайту Шайба.kz прокомментировал победу над Австрией со счетом 2:1 в отборе на Олимпиаду-2026 и поделился, кому посвятил дебютную шайбу.

Казахстан вырвал вторую победу в отборе на Олимпиаду-2026

- Первый гол за сборную Казахстана, как ощущения?

- Конечно, приятно, но на это внимания не обращаем, у нас своя цель и задача. Это не может быть неприятным, но главное - победа и команда. Мы выиграли сегодня, стали еще ближе к шагу, к которому мы так долго шли. Есть победа, идем дальше.

- Сборная Австрии - непростой соперник. Вчера они поборолись со словаками (1:2).

- Австрия, конечно, сильный соперник. По-моему, мы с ними в первый раз играем за последние несколько лет. Крепкие ребята, бегут, даже несмотря на то, что у них вчера игра была. Сложно с ними играть, уважение этой команде. Сколько лет подряд в элите остаются. Нас предупреждали, что у соперника будет хороший коллектив, мы разбирали их, нам показывали видео.

- Ты забросил шайбу, когда оставалось чуть больше семи минут. Расскажи об этом напряжении, которое было.

- Наверное, напряжение было на протяжении всей игры. Австрия - активная команда, игроки бегут, толкаются. Достаточно тяжелые ребята. Посмотрите, они вчера матч отыграли. Напряжение всегда будет, неважно, выигрываем с разницей в одну шайбу, проигрываем или ничья. После забитого гола тренеры сделали поправку. Удалось добыть победу сегодня, ребятам я за это благодарен. Андрей Шутов, действительно, лучший. Все красавцы. Болельщикам спасибо большое, мы чувствуем поддержку, нам очень приятно. Мы видим все отметки, мы не оставляем этого без внимания.

- Нервный матч, в концовке после свистка был бросок по воротам, некрасиво вышло.

- Если честно, я не видел, что было. Я поехал разбираться. Я видел, что Романа Старченко толкали, но я не знаю, что к этому привело. Не знаю, что случилось.

- Кому бы хотел посвятить дебютную шайбу за сборную Казахстана?

- Все, в первую очередь, говорят семье. Конечно, маме, папе, да. Но я скажу по-другому - всему Казахстану. Главное - победа. Это не просто наша победа, а всей страны. Впереди самая важная игра.

Дракой завершился матч Казахстана за путевку на Олимпиаду-2026

Напомним, Казахстан в первом матче обыграл Венгрию (5:2). 1 сентября подопечные Олега Болякина встретятся против Словакии. Победитель группы D получит путевку на Игры-2026 в Италию.