В Казахстане в прямом эфире покажут Олимпийские игры-2026

С 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо пройдут XXV Зимние Олимпийские игры, передают Vesti.kz.

По словам директора телеканала Qazsport Наги Бакытбекова, главное спортивное событие четырёхлетия будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и Jibek Joly.

На Играх будет разыграно 116 комплектов медалей в восьми видах спорта. На данный момент Казахстан имеет олимпийские квоты в трёх дисциплинах: шорт-трек, конькобежный спорт и фигурное катание.

В Италии ожидается участие около 3000 спортсменов из примерно 100 стран.

Олимпийские игры 2026 года станут четвёртыми зимними Олимпийскими играми в Италии (Кортина-д’Ампеццо ранее принимала Игры 1956 года) и первым мероприятием в Милане. Впервые в истории официально два города будут совместно принимать соревнования, а также впервые с Олимпиады в Сараево 1984 года церемонии открытия и закрытия пройдут в разных городах.

Кроме того, впервые на Олимпийских играх будут проведены соревнования по ски-альпинизму.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!