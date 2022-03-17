Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Стало известно, сколько у Казахстана квот в лыжных видах на Олимпиаде-2026

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) обнародовала официальное распределение квот на участие в Олимпийских играх 2026 года, которые состоятся в Италии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.

По итогам отборочного цикла, в рамках которого на официальных стартах FIS разыгрывались рейтинговые очки, представители сборной Казахстана обеспечили себе олимпийские лицензии в ряде лыжных дисциплин.

  • Лыжные гонки - три мужчины и четыре женщины;
  • Горнолыжный спорт - один мужчина и одна женщина;
  • Прыжки на лыжах с трамплина - двое мужчин;
  • Фристайл-могул - один мужчина и три женщины;
  • Фристайл-акробатика - четыре мужчины и одна женщина;
  • Лыжное двоеборье - один мужчина.

При этом полученные квоты не являются именными — окончательный состав национальной команды будет сформирован тренерским штабом.

В установленные сроки Национальная лыжная ассоциация Казахстана обязана подтвердить участие спортсменов в заявленном количестве, а также предоставить именной список с указанием дисциплин и дистанций.

После этого Национальный олимпийский комитет Казахстана направит официальную заявку в FIS и Международный олимпийский комитет для утверждения сначала количественного, а затем и персонального состава участников Олимпиады-2026.

Отметим, что ранее олимпийские квоты для сборной Казахстана уже были подтверждены в биатлоне, конькобежном спорте, шорт-треке и фигурном катании.

