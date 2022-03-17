Снуп Догга назначили тренером сборной США на Олимпийских играх

Известный американский рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Олимпийский комитет США (USOPC).

В 2024 году Снуп Догг работал в качестве журналиста на летней Олимпиаде в Париже (Франция). Также он пронёс олимпийский огонь перед церемонией открытия, а затем выступил на церемонии закрытия. За участие в освещении Олимпиады рэпер получил две премии "Эмми".

В сентябре сообщалось, что Снуп Догг выступит в качестве репортера телеканала NBC и стримингового сервиса Peacock на зимней Олимпиаде-2026.

Снуп Догг станет первым почетным тренером сборной США в волонтерской должности, призванной поддерживать и вдохновлять американских спортсменов вне соревнований.

"Известный своей страстью к общественной деятельности, наставничеству и поддержке молодежи Снуп привнесет свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов сборной США", - говорится в сообщении.

Олимпийские игры-2026 в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.

