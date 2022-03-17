Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Олимпиада-2026
Сегодня 10:01
 

Шорт-трек. Хан, Тихонова и Никиша

Шорт-трек. Хан, Тихонова и Никиша Денис Никиша. ©Пресс-служба НОК РК

10 февраля на Зимних Олимпийских играх в Италии дебютируют несколько казахстанских спортсменов - в турнире по шорт-треку примут участие Яна Хан, Ольга Тихонова и Денис Никиша, передают Vesti.kz.

Хан и Тихонова выступят в забеге на 500 метров: для завоевания медалей спортсменкам необходимо будет успешно выступить в четырех стартах. Турнир начнется в 14:30 по времени Астаны.

В похожем состязании примет участие и Никиша, но дистанция вдвое длиннее - 1000 метров. Мужской турнир стартует в 15:10.

Сборная Казахстана по шорт-треку примет участие в турнире смешанных команд. Старт состязания - 15:59.

Полное расписание выступлений спортсменов из Казахстана на Играх-2026 - в нашем материале.

