Сборная Казахстана по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026

Союз биатлонистов Казахстана совместно с тренерским штабом утвердил окончательную заявку национальной команды на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

По итогам квалификационного цикла Казахстан получил четыре олимпийские лицензии — две в мужской и две в женской категориях. Решением тренерского совета право представить страну на главном старте четырёхлетия получили Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева.

Один из самых молодых составов в истории

Как отмечает пресс-служба Федерации, утверждённая команда стала одной из самых молодых за всю историю выступлений сборной Казахстана на Олимпийских играх. Средний возраст спортсменов составляет 24–25 лет, что подчёркивает ставку на перспективу и долгосрочное развитие.

Подготовка к Играм

В настоящее время национальная сборная находится в Чехии, где принимает участие в очередном этапе Кубка мира. Эти соревнования станут завершающим элементом подготовки к Олимпиаде. После их окончания олимпийский состав отправится на заключительный тренировочный сбор в Италию.

Когда стартует биатлон на ОИ-2026

Соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игр — 2026 стартуют 8 февраля.

