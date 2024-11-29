Появилось расписание матчей сборной Казахстана в отборе на Олимпиаду

С 12 по 15 декабря женская сборная Казахстана поборется за выход в финальный раунд квалификации на Олимпийские игры-2026. Наши хоккеистки начнут выступление с третьего этапа, в группе D, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской федерации.

5 декабря команда отправится в Австрию, где в городе Берг пройдут шестидневные сборы. 11 декабря игроки прибудут в город Пьештяни, Словакия, где состоится квалификационный турнир. Соперниками наших девушек станут сборные Словакии, Исландии и Словении.

Расписание матчей:

12 декабря 2024, 22:00. Словакия – Казахстан;

13 декабря 2024, 18:00. Словения – Казахстан;

15 декабря 2024, 18:00. Казахстан – Исландия.

В финальный раунд квалификации выйдет только одна команда, занявшая первое место в турнирной таблице третьего этапа.