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Новости спорта Зимняя Олимпиада Олимпиада-2026
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Определились восемь сборных-участников Олимпийских игр-2026

Определились восемь сборных-участников Олимпийских игр-2026
©iihf.com

Сборные Финляндии, Канады, Швеции, США, Чехии, Швейцарии и Германии по ходу текущего чемпионата мира-2023 по хоккею завоевали путевки на Олимпийские игры-2026, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат". Эти семь команд присоединились к стране-хозяйке Италии, которая имеет гарантированное место на домашнем турнире.

Еще одно место на ОИ могла получить Россия, но она на данный момент отстранена от участия в соревнованиях ИИХФ. Согласно регламенту олимпийского отбора, восемь путевок на Игры достаются лучшим командам по рейтингу Международной федерации хоккея 2023 года. Он формируется по результатам четырех последних чемпионатов мира и зимних Олимпийских игр-2022. Хотя ЧМ-2023 еще продолжается и в рейтинге возможны отдельные перестановки, состав первой восьмерки уже не изменится.

Команда с девятой позиции рейтинга тоже получит место на ОИ-2026 напрямую, если Россия будет отстранена от турнира. Решение по этому вопросу со стороны ИИХФ ожидается в марте следующего года. Если исходить из текущей ситуации, девятое место будет у Словакии, но ее может обойти Латвия в случае победы на ЧМ-2023.

Три места на Олимпийских играх-2026 будут разыграны в серии квалификационных соревнований. Хозяевами финальных отборочных турниров, на каждом из которых на кону будет стоять одна путевка на зимние Игры, согласно рейтингу ИИХФ должны стать Словакия, Латвия и Дания. Если же Словакия или Латвия попадет на ОИ напрямую, то одну из решающих квалификаций примет Норвегия.

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Метки:
Олимпиада-2026 Хоккей

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