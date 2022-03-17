Назван состав сборной Казахстана по шорт-треку на Олимпиаду-2026

Определён состав сборной Казахстана по шорт-треку на Олимпиаду-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу МТС РК.
Обладатели лицензий стали известны по итогам мировых туров по шорт-треку, проходивших с 9 октября по 30 ноября этого года. Всего в копилке у сборной девять олимпийских лицензий.
Ожидается, что на Играх 2026 года за медали будут бороться Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.
Лицензии Казахстана по шорт-треку:
2000 м (микст) - 1 лицензия
Мужчины:
500 м - 2 лицензии
1000 м - 1 лицензия
Женщины:
500 м - 2 лицензии
1000 м - 1 лицензия
1500 м - 2 лицензии
Ранее два казахстанских фигуриста - Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина - выполнили олимпийский норматив на чемпионате мира, обеспечив стране две лицензии по фигурному катанию. Таким образом, определены имена шести спортсменов, завоевавших 11 лицензий на Олимпиаду.
Окончательное количество олимпийских квот станет известно в конце января 2026 года.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.
