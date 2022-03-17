Назван состав сборной Казахстана по шорт-треку на Олимпиаду-2026

Определён состав сборной Казахстана по шорт-треку на Олимпиаду-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу МТС РК.

Обладатели лицензий стали известны по итогам мировых туров по шорт-треку, проходивших с 9 октября по 30 ноября этого года. Всего в копилке у сборной девять олимпийских лицензий.

Ожидается, что на Играх 2026 года за медали будут бороться Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

Лицензии Казахстана по шорт-треку:

2000 м (микст) - 1 лицензия

Мужчины:

500 м - 2 лицензии

1000 м - 1 лицензия

Женщины:

500 м - 2 лицензии

1000 м - 1 лицензия

1500 м - 2 лицензии

Ранее два казахстанских фигуриста - Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина - выполнили олимпийский норматив на чемпионате мира, обеспечив стране две лицензии по фигурному катанию. Таким образом, определены имена шести спортсменов, завоевавших 11 лицензий на Олимпиаду.

Окончательное количество олимпийских квот станет известно в конце января 2026 года.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!