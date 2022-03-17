Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Олимпиада-2026
Назван состав сборной Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаду-2026

Назван состав сборной Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаду-2026 ©МТС РК

Сборная Казахстана по конькобежному спорту определила участников в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), передают Vesti.kz.

Квоты и отбор

По итогам этапов Кубка мира (14 ноября — 14 декабря; США, Канада, Нидерланды, Норвегия) казахстанские конькобежцы завоевали 12 олимпийских лицензий. На основании этих результатов тренерский штаб утвердил окончательный состав команды.

Состав сборной по конькобежному спорту

  • Евгений Кошкин
  • Кристина Силаева
  • Елизавета Голубева
  • Надежда Морозова
  • Арина Ильященко

Другие виды спорта

Ранее олимпийский норматив выполнили фигуристы Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина — это две именные лицензии по фигурному катанию.

Сборная Казахстана также завоевала 9 лицензий по шорт-треку. В состав вошли: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

Итоговые лицензии

На данный момент Казахстан имеет 23 олимпийские лицензии в трёх видах спорта. Окончательное количество квот станет известно в конце января 2026 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах - Милане и Кортина-д’Ампеццо.

