Назван состав сборной Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаду-2026

Сборная Казахстана по конькобежному спорту определила участников в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), передают Vesti.kz.

Квоты и отбор

По итогам этапов Кубка мира (14 ноября — 14 декабря; США, Канада, Нидерланды, Норвегия) казахстанские конькобежцы завоевали 12 олимпийских лицензий. На основании этих результатов тренерский штаб утвердил окончательный состав команды.

Состав сборной по конькобежному спорту

Евгений Кошкин

Кристина Силаева

Елизавета Голубева

Надежда Морозова

Арина Ильященко

Другие виды спорта

Ранее олимпийский норматив выполнили фигуристы Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина — это две именные лицензии по фигурному катанию.

Сборная Казахстана также завоевала 9 лицензий по шорт-треку. В состав вошли: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

Итоговые лицензии

На данный момент Казахстан имеет 23 олимпийские лицензии в трёх видах спорта. Окончательное количество квот станет известно в конце января 2026 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах - Милане и Кортина-д’Ампеццо.

