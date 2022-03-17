На Олимпиаде-2026 разыграли первые медали

На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоялась первая медальная развязка, сообщают Vesti.kz.

Исторический старт Игр пришёлся на горнолыжный спорт — именно в скоростном спуске были разыграны дебютные награды Олимпиады.

Победителем заезда стал представитель Швейцарии Франьо фон Алльмен. Серебро на домашней трассе завоевал итальянец Джованни Франдзони, а бронзовую медаль в копилку сборной Италии принес Доминик Парис.

Всего на Олимпиаде-2026 в Италии будет разыграно 116 комплектов наград. Это на семь больше, чем на предыдущих Играх-2022 в Пекине. Соревнования пройдут в 16 видах спорта, в том числе впервые медали разыграют в ски-альпинизме.

В состав сборной Казахстана вошли 36 атлетов, которые представят страну в десяти видах спорта.

В команде по 18 мужчин и 18 женщин. Почётная миссия нести флаг Казахстана на церемонии открытия доверена представителю шорт-трека Денису Никише и фристайлистке Аяулым Амреновой, выступающей в дисциплине могул.

Ознакомиться с полным расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 можно по ссылке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!