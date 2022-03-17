Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Олимпиада-2026
Сегодня 20:45
 

Лыжные гонки. Муратбеков, Пухкало и Башмаков

  Комментарии

Лыжные гонки. Муратбеков, Пухкало и Башмаков ©Пресс-служба НОК РК

10 февраля на Зимних Олимпийских играх в Италии казахстанские лыжники примут участие в спринтерском турнире, передают Vesti.kz.

В спринте могут принять участие три казахстанца - Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков

В ходе борьбы за медали участникам необходимо успешно преодолеть квалификацию, четвертьфинал, полуфинал и финал. Турнир начнется в 13:55 по времени Астаны.

Полное расписание выступлений спортсменов из Казахстана на Играх-2026 - в нашем материале.

ВСЕ НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2026

