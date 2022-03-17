Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Олимпиада-2026
Конькобежный спорт. Морозова и Голубева

Надежда Морозова (справа) на ОИ-2026. ©Сали Сабиров/НОК РК

9 февраля на Зимних Олимпийских играх в Италии выступят казахстанские конькобежцы - Надежда Морозова и Елизавета Голубева, передают Vesti.kz.

Спортсменки примут участие в забеге на 1000 метров. Старт турнира намечен на 21:30 по времени Астаны.

Ранее спортсменки выступили в забеге на 3000 метров. Морозова занимала первое промежуточное место, но завершила турнир на шестой позиции.

Полное расписание выступлений спортсменов из Казахстана на Играх-2026 - в нашем материале.

Живи спортом!