Конькобежный спорт. Морозова и Голубева

9 февраля на Зимних Олимпийских играх в Италии выступят казахстанские конькобежцы - Надежда Морозова и Елизавета Голубева, передают Vesti.kz.

Спортсменки примут участие в забеге на 1000 метров. Старт турнира намечен на 21:30 по времени Астаны.

Ранее спортсменки выступили в забеге на 3000 метров. Морозова занимала первое промежуточное место, но завершила турнир на шестой позиции.

Полное расписание выступлений спортсменов из Казахстана на Играх-2026 - в нашем материале.

