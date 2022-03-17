Казахстанцы на Олимпиаде-2026: расписание и трансляции на 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо будут разыграны новые медали, передают Vesti.kz.

Программа дня включает финалы в лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте, горнолыжном спорте, сноуборде, санном спорте и фигурном катании.

В прямом эфире главные зимние старты четырёхлетия покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и Jibek Joly.

Расписание выступлений казахстанцев, 8 февраля:

• 16:30. Лыжные гонки, скиатлон среди мужчин

Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков.

• 18:05. Биатлон, смешанная эстафета

Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. В состав сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских дисциплинах. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться здесь.

