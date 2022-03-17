Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Олимпиада-2026
Сегодня 17:31
 

Казахстанские лыжники прошли гонку по скиатлону на Олимпиаде-2026

Казахстанские лыжники прошли гонку по скиатлону на Олимпиаде-2026 ©Пресс-служба НОК РК

На зимних Олимпийских играх-2026 в Италии прошёл мужской скиатлон на 20 километров, передают Vesti.kz.

Как выступили казахстанцы

Соревнования состоялись в дисциплине 10 километров классикой и 10 километров свободным стилем. В гонке от Казахстана выступили Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Муратбеков показал 45-й результат, Башмаков — 49-й (из 74).

Победители соревнований

Золотую медаль завоевал 15-кратный чемпион мира из Норвегии - Йоханнес Клебо, серебро досталось французу Матису Деложу, а бронзовую награду выиграл ещё один норвежец — Мартин Ньенгет.

