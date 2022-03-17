Казахстанские лыжники прошли гонку по скиатлону на Олимпиаде-2026

На зимних Олимпийских играх-2026 в Италии прошёл мужской скиатлон на 20 километров, передают Vesti.kz.

Соревнования состоялись в дисциплине 10 километров классикой и 10 километров свободным стилем. В гонке от Казахстана выступили Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Муратбеков показал 45-й результат, Башмаков — 49-й (из 74).

Золотую медаль завоевал 15-кратный чемпион мира из Норвегии - Йоханнес Клебо, серебро досталось французу Матису Деложу, а бронзовую награду выиграл ещё один норвежец — Мартин Ньенгет.

Oh that was incredibly close 🤯



But it’s Johannes Hoesflot KLAEBO that glides across the finish line first to claim the #Gold medal for Norway in the cross-country skiing men’s 10km + 10km skiathlon 🥇 🔥 #MilanoCortina2026@FISCrossCountry | #MedalAlert | #Samsung |… pic.twitter.com/tHNI498e0f