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Олимпиада-2026
Вчера 17:46
 

Казахстан забросил первую шайбу в отборе на Олимпиаду-2026

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Казахстан забросил первую шайбу в отборе на Олимпиаду-2026 ©icehockey.kz

Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею проводит свой первый матч финальной предолимпийской квалификации против команды Венгрии, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею проводит свой первый матч финальной предолимпийской квалификации против команды Венгрии, передают Vesti.kz.

Игры группы D проходят в Братиславе.

Казахстанская команда выигрывает после первого периода. Первую шайбу в текущей квалификации забросил Никита Михайлис, тем самым использовав большинство.

Подопечным Олега Болякина также предстоят матчи с Австрией и Словакией. Победитель группы получит путевку на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.

Михайлис Никита Сборная РК по хоккею Венгрия Хоккей Олимпиада-2026

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