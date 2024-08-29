Казахстан забросил первую шайбу в отборе на Олимпиаду-2026

Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею проводит свой первый матч финальной предолимпийской квалификации против команды Венгрии, передают Vesti.kz.

Игры группы D проходят в Братиславе.

Казахстанская команда выигрывает после первого периода. Первую шайбу в текущей квалификации забросил Никита Михайлис, тем самым использовав большинство.

Подопечным Олега Болякина также предстоят матчи с Австрией и Словакией. Победитель группы получит путевку на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.