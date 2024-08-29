Казахстан забросил первую шайбу в отборе на Олимпиаду-2026
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Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею проводит свой первый матч финальной предолимпийской квалификации против команды Венгрии, передают Vesti.kz.
Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею проводит свой первый матч финальной предолимпийской квалификации против команды Венгрии, передают Vesti.kz.
Игры группы D проходят в Братиславе.
Казахстанская команда выигрывает после первого периода. Первую шайбу в текущей квалификации забросил Никита Михайлис, тем самым использовав большинство.
Подопечным Олега Болякина также предстоят матчи с Австрией и Словакией. Победитель группы получит путевку на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.
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