Сегодня, 6 февраля, официально стартуют зимние Олимпийские игры-2026 в Италии. Они пройдут сразу в нескольких точках - в Милане и горном кластере. Из-за этого для удобства спортсменов было организовано сразу шесть олимпийских деревень.

Корреспондент Vesti.kz побывал в самой крупной из них, которая находится в Милане, и посмотрел, как устроились казахстанские спортсмены.

Построили олимпийскую деревню в Милане районе железнодорожной станции Порта Романа. После окончания Олимпийских и Паралимпийских игр она превратится в жилой комплекс для студентов. Таким образом, власти города решили вдохнуть новую жизнь в этот район.

Что интересно, итальянцы не стали на примере предыдущих Игр делать так называемые "слепые зоны", когда охрана выставляется по большому периметру вокруг объекта. И это касается всех деревень. Конечно же, здесь тоже есть пропускные пункты, куда не попасть, не имея специального допуска. Но и подойти без проблем можно достаточно близко.

В Ливиньо, например, досмотр аккредитацию проходит только при пешем пересечении пропускного пункта. А если заехать на специализированном шаттле, который курсирует для аккредитованных участников Игр, в том числе для представителей СМИ, то можно без проблем оказаться на территории деревни.

Все казахстанские спортсмены уже заселились в олимпийские деревни.

В Милане нашими атлетами соседствуют представители Японии, Чехии и Германии.

Внутри - обязательно приветствие на казахском языке.

Вот так выглядят комнаты спортсменов. На этот раз никакого эпатажа, типа экологичных бумажных кроватей, как это было на предыдущей летней Олимпиаде-2024 в Париже. Все минималистично, но достаточно стильно.

Здание бывшего депо преобразовали в большую столовую. Ассортимент продуктов достаточно широкий, выбор есть даже для тех спортсменов, кто, например, ограничивает себя в употреблении лактозы или глютена.

"Заселились только вчера, прилетели в Милан после сборов в Нидерландах, - рассказывает лидер сборной по шорт-треку Абзал Ажгалиев. - Деревня нам нравится. Наш Национальный олимпийский комитет создал все условия, чтобы нам было удобно. Думаю, мой большой опыт поможет мне на таких крупных международных соревнованиях. Тут в основном, кто ментально готов, тот и выигрывает".

Напомним, соревнования пройдут с 6 по 22 февраля сразу в двух городах - Милане и Кортине-д’Ампеццо. В состав национальной сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских дисциплинах. Мужчин и женщин в команде поровну — по 18. Знаменосцами на церемонии открытия будут Денис Никиша (шорт-трек) и Аяулым Амренова (фристайл-могул). С полным расписанием соревнований казахстанцев на Олимпиаде-2026 можно ознакомиться здесь.

ВСЕ НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2026

Фото: ©Сали Сабиров, НОК РК

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!