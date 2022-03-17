Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Олимпиада-2026
Сегодня 12:40
 

Фигуристы из Казахстана стартовали в отборе на Олимпиаду-2026

  Комментарии

Фигуристы из Казахстана стартовали в отборе на Олимпиаду-2026 ©НОК РК

Сегодня, 19 сентября, в Пекине (Китай) стартовал олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию, где разыгрываются путёвки на Олимпиаду-2026, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Первыми на лёд от Казахстана вышли танцоры на льду Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова. В ритм-танце дуэт набрал 50,64 балла и занял промежуточное 16-е место.

идируют после первого вида программы представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс - 80,92 балла.

Произвольный танец пройдёт 21 сентября. В мужском одиночном катании Казахстан будет представлен Диасом Жиренбаевым.

