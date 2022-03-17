Александр Овечкин озвучил решение по Олимпиаде-2026

Легенда мирового хоккея и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что по-прежнему горит желанием выступить за сборную России на Олимпийских играх 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Сборные из России по-прежнему находятся под отстранением от международных соревнований — запрет действует с февраля 2022 года.

"Велика ли вероятность участия сборной России в Олимпиаде‑2026 в Милане? Ну, от нас ничего не зависит. Это зависит от олимпийского комитета - допустят ли нас или нет. Лучше задавать этот вопрос главному тренеру, кого он видит в составе. Для каждого спортсмена это честь - выступать за сборную своей страны. Если представится такая возможность, конечно, я хотел бы сыграть", - приводит слова 39-летнего Овечкина "Матч ТВ".

Турнир пройдёт с 6 по 22 февраля в Италии, и для Ови это может стать последним шансом сыграть на главной спортивной арене планеты.

Добавим, что недавно Овечкин побил в НХЛ рекорд легендарного Уэйна Гретцки.