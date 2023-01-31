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Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
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Владимир Кличко призвал МОК не допускать Россию на Олимпиаду-2024 в Париже

Владимир Кличко призвал МОК не допускать Россию на Олимпиаду-2024 в Париже
©ringside24.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, сообщают Vesti.kz. Он выступил с призывом не разрешать России участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Ранее МОК выступил с заявлением, высказавшись о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бах отметил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны находятся в конфликте.

"Вы предлагаете восстановить российских и белорусских спортсменов как участников Олимпиады. Не делайте этого. Иначе измените олимпийскому духу. Не совершайте эту ошибку. Эту монументальную ошибку. Мир наблюдает за вами. История вас рассудит. Успехов в принятии решения", - сказал Кличко на видеообращении в твиттере.

 

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Метки:
Кличко Владимир МОК Олимпиада-2024

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