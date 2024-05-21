Украина приняла решение по участию на Олимпиаде-2024

Спортсмены сборной Украины примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

Соответствующее заявление сделал глава министерства спорта страны Матвей Бедный.

Ранее украинские власти неоднократно выступали за бойкот Олимпиады из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Играх российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

"На этот раз для Украины Олимпиада - это прежде всего большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли", - приводит слова Бедного "РБК-Украина".

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

МОК допустил россиян на Игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 россиян.