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Олимпиада-2024
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Трехкратного призера Олимпиады-2024 пожизненно дисквалифицировали

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Трехкратного призера Олимпиады-2024 пожизненно дисквалифицировали ©depositphotos.com/Keitma

Австралийский велосипедист Мэтью Ричардсон, трехкратный призер Олимпийских игр в Париже в 2024 году, был пожизненно дисквалифицирован федерацией велосипедного спорта своей страны после недавней смены гражданства, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundodeportivo.

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Австралийский велосипедист Мэтью Ричардсон, трехкратный призер Олимпийских игр в Париже в 2024 году, был пожизненно дисквалифицирован федерацией велосипедного спорта своей страны после недавней смены гражданства, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundodeportivo.

Он отдал предпочтение гражданству Великобритании.

Ричардсон, родившийся в Англии 25 лет назад, в возрасте девяти лет поселился с семьей в Австралии.

Смена гражданства не понравилась федерации его страны которая через несколько недель после завоевания трех олимпийских медалей на треке в цветах своей страны. Он завоевал две бронзы и одно серебро в Париже.

Расследование Австралийской федерации показало, что Ричардсон и руководящий орган мирового велоспорта, UCI, при поддержке Британской федерации согласились сохранить в тайне уже имеющуюся смену гражданства до окончания Олимпийских игр.

Австралия Великобритания Олимпиада-2024 велоспорт
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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