Трехкратного призера Олимпиады-2024 пожизненно дисквалифицировали

Австралийский велосипедист Мэтью Ричардсон, трехкратный призер Олимпийских игр в Париже в 2024 году, был пожизненно дисквалифицирован федерацией велосипедного спорта своей страны после недавней смены гражданства, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundodeportivo.

Он отдал предпочтение гражданству Великобритании.

Ричардсон, родившийся в Англии 25 лет назад, в возрасте девяти лет поселился с семьей в Австралии.

Смена гражданства не понравилась федерации его страны которая через несколько недель после завоевания трех олимпийских медалей на треке в цветах своей страны. Он завоевал две бронзы и одно серебро в Париже.

Расследование Австралийской федерации показало, что Ричардсон и руководящий орган мирового велоспорта, UCI, при поддержке Британской федерации согласились сохранить в тайне уже имеющуюся смену гражданства до окончания Олимпийских игр.