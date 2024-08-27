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Олимпиада-2024
27 августа 14:03
 

Токаев призвал отказаться от натурализации иностранных спортсменов

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Токаев призвал отказаться от натурализации иностранных спортсменов ©пресс-служба Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Это произошло на встрече с призерами летней Олимпиады-2024 в Париже. Глава государства сделал акцент на роль детско-юношеских спортивных школ в подготовке спортивного резерва.

"У нас имеется разветвленная сеть ДЮСШ, которая включает свыше 500 школ. Но есть вопросы к эффективности их деятельности. Из 162 видов спорта, которые развиваются в ДЮСШ, всего 52 относятся к олимпийским. Поэтому резерв олимпийских видов спорта не пополняется в достаточном количестве способными детьми, что приводит к ухудшению результатов в спорте высших достижений. В этой плоскости также лежит проблема неравномерного финансирования, которая ведет к распылению большей части бюджетных средств", - заявил Токаев.

Глава государства отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта.

"К сожалению, многие талантливые тренеры не находят поддержки на родине и уезжают за границу. Они отправляются туда и воспитывают молодых спортсменов, готовят национальные сборные команды других стран к мировым соревнованиям. Например, на недавних Олимпийских играх национальная сборная Туниса по тхэквондо под руководством казахского тренера Есбола Султанова завоевала две медали, одна из которых - золотая. Следует принять меры по оказанию всесторонней поддержки тренерам, особенно важно повысить их социальный и профессиональный статус. Одним словом, нам нужно создать сильную тренерскую школу", - подчеркнул он.

Президент заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

"Ведь любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", - сказал Токаев.

Токаев Касым-Жомарт Олимпиада-2024 спорт Казахстан
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
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