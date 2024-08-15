Скандальную боксершу наградили после Олимпиады-2024

Алжирская боксерша Иман Хелиф получила награду от президента страны Абдельмаджида Теббуна, передают Vesti.kz.

У себя в соцсетях она отметила, что была награждена орденом за "Национальные заслуги".

Хелиф выиграла золото Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 66 килограммов.

В 1/8 финала ОИ-2024 итальянка Анджела Карини отказалась от боя с Хелиф на 46-й секунде после его начала.

Впоследствии Хелиф лишили права быть знаменосцем на закрытии Олимпийских игр.

Хелиф - одна из двух боксерш, допущенных к Олимпиаде, несмотря на то, что в прошлом году ее дисквалифицировали с женского чемпионата мира за провал тестов на тестостерон и соответствие гендерным критериям.

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