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Олимпиада-2024
15 августа 22:30
 

Скандальную боксершу наградили после Олимпиады-2024

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Скандальную боксершу наградили после Олимпиады-2024 ©instagram.com/Coa.dz

Алжирская боксерша Иман Хелиф получила награду от президента страны Абдельмаджида Теббуна, передают Vesti.kz.

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Алжирская боксерша Иман Хелиф получила награду от президента страны Абдельмаджида Теббуна, передают Vesti.kz.

У себя в соцсетях она отметила, что была награждена орденом за "Национальные заслуги".

Хелиф выиграла золото Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 66 килограммов. 

В 1/8 финала ОИ-2024 итальянка Анджела Карини отказалась от боя с Хелиф на 46-й секунде после его начала. 

Впоследствии Хелиф лишили права быть знаменосцем на закрытии Олимпийских игр.

Хелиф - одна из двух боксерш, допущенных к Олимпиаде, несмотря на то, что в прошлом году ее дисквалифицировали с женского чемпионата мира за провал тестов на тестостерон и соответствие гендерным критериям.

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Алжир Бокс Олимпиада-2024
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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