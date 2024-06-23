Скандально известная чемпионка мира отобралась на историческую Олимпиаду

Американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон, специализирующаяся на спринтерских дистанциях, отобралась на свои первые Олимпийские игры. Она победила в забеге на 100 метров на олимпийском отборе в Юджине (США), передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Ричардсон показала время 10,71 секунды – лучший результат сезона в мире. Она является действующей чемпионкой мира на дистанции 100 метров.

Помимо Ричардсон, от сборной США в Париж на дистанцию 100 метров отобрались 23-летняя Мелисса Джефферсон (10,80 секунды) и 25-летняя Тваниша Терри (10,89 секунды). Для всех троих эти Игры станут первыми в карьере. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Напомним, 24-летняя Ричардсон квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио в 2021 году, но вскоре была дисквалифицирована после положительного теста на допинг и лишилась права участвовать в соревнованиях.