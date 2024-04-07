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Шанс на Олимпиаду! Прошла жеребьевка мини-турнира по боксу в Казахстане

Шанс на Олимпиаду! Прошла жеребьевка мини-турнира по боксу в Казахстане
©instagram.com/ertugan_zeinulinov/

Состоялась жеребьевка мини-турнира по боксу, который выявит участника квалификации в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Мини-турнир пройдет с 8 по 10 апреля в Астане. В мужских соревнованиях в весе до 63,5 килограмм (в этой весовой категории у Казахстана нет лицензии) выступят пять боксеров.

Жандос Кыдыралиев встретится с победителем пары Мухамедсабыр Базарбайулы - Ертуган Зейнуллинов. В другой паре встретятся с Серик Темиржанов и Дулат Бекбауов.

Напомним, ранее обладателями олимпийских квот у мужчин стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92). Все они завоевали лицензии на турнире в Бусто-арцисио (Италия). Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) завоевал лицензию на Азиатских играх-2023.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Темиржанов Серик

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