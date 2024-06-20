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Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
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Семикратный олимпийский чемпион потерпел фиаско на отборе в Париж-2024

Семикратный олимпийский чемпион потерпел фиаско на отборе в Париж-2024
©instagram.com/caelebdressel/

Семикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Калеб Дрессел не сможет защитить один из титулов в Париже, сообщают Vesti.kz.

Дело в том, что Дрессел не смог пройти квалификацию на Игры-2024 на дистанции 100 метров вольным стилем, которую выигрывал в Токио-2020.

На отборочном чемпионате США в Индианаполисе он занял третье место с результатом 47,53 секунды, уступив Крису Гильяно (47,38) и Джеку Алекси (47,47).

Однако этот результат позволил Дресселу обеспечить себе место в эстафетной команде 4х100 метров вольным стилем, в составе которой он побеждал на Олимпиадах в Токио и Рио-де-Жанейро.

В 2022 году Дрессел завоевал две золотые медали на чемпионате мира в Будапеште, но затем внезапно снялся с соревнований, сославшись на болезнь. По информации ESPN, после этого он практически исчез из информационного пространства, а в начале года не возобновлял тренировки в университете Флориды. Пловец вернулся в спорт на соревнованиях низшего уровня в Атланте в мае.

Дресселу 27 лет. Также он является 15-кратным чемпионом мира, выиграл шесть золотых медалей на чемпионатах мира на короткой воде. Ему принадлежат несколько рекордов мира.

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Метки:
Олимпиада-2024 Плавание

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