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Новости по теме: Евро 2024
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Сборная Испании осталась без звезд на Олимпиаде

Сборная Испании осталась без звезд на Олимпиаде
©https://x.com/SEFutbol

Неожиданно Ламин Ямаль, Нико Уильямс и Педри Лопес не включены в состав олимпийской сборной Испании по футболу на предстоящую Олимпиаду-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

Все три игрока соответствуют возрастным требованиям.

Сейчас трио показывает отличные результаты на чемпионате Европы-2024, который проходит в Германии. Но игроки приняли решение сделать необходимый перерыв после завершения турнира.

Тем временем Фермин Лопес и Алекс Баэна получат возможность провести продуктивное лето после вызова на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Команды обычно составляются из игроков до 23 лет, но каждой стране разрешено иметь в составе трех опытных футболистов.

Молодой защитник "Барселоны" Пау Кубарси, не вошедший в состав сборной на Евро, попал в олимпийскую команду.

Тремя опытными игроками, выбранными тренером Санти для участия на Олимпийских играх, стали Серхио Гомес из "Манчестер Сити", Абель Руис из "Браги" и Хуан Миранда из "Бетиса".

Игры откроются 24 июля, всего через 10 дней после завершения Евро-2024.

Испания начнет свой путь на Олимпиаде матчем против Узбекистана, а затем встретится с Доминиканской Республикой и Египтом в группе C.

Напомним, что нападающий сборной Испании по футболу Ферран Торрес отметился историческим достижением на чемпионате Европы-2024, в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 с Албанией (1:0) вингер "Барселоны" забил победный гол.

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Метки:
Олимпиада-2024 Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Испания

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