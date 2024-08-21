Призер Олимпиады-2024 из Казахстана выбрал между Месси и Роналду

Призер Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция) казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев сделал выбор между двумя главными звездами футбола - Лионелем Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

На вопрос "Месси или Роналду" Жадраев ответил Siuu, что является фирменным криком португальского нападающего во время празднования голов.

Напомним, Жадраев завоевал серебро на Олимпиаде-2024 в весе до 77 килограммов.

Уникальный футболист выбрал между Месси и Роналду