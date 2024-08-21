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Олимпиада-2024
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Призер Олимпиады-2024 из Казахстана выбрал между Месси и Роналду

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Призер Олимпиады-2024 из Казахстана выбрал между Месси и Роналду ©IG/leomessi/cristiano

Призер Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция) казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев сделал выбор между двумя главными звездами футбола - Лионелем Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

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Призер Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция) казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев сделал выбор между двумя главными звездами футбола - Лионелем Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

На вопрос "Месси или Роналду" Жадраев ответил Siuu, что является фирменным криком португальского нападающего во время празднования голов.

Напомним, Жадраев завоевал серебро на Олимпиаде-2024 в весе до 77 килограммов.

Уникальный футболист выбрал между Месси и Роналду

Олимпиада-2024 борьба Роналду Криштиану Месси Лионель Футбол
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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