Призер Олимпиады-2024 из Казахстана выбрал между Месси и Роналду
©IG/leomessi/cristiano
Призер Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция) казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев сделал выбор между двумя главными звездами футбола - Лионелем Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
Призер Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция) казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев сделал выбор между двумя главными звездами футбола - Лионелем Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
На вопрос "Месси или Роналду" Жадраев ответил Siuu, что является фирменным криком португальского нападающего во время празднования голов.
Напомним, Жадраев завоевал серебро на Олимпиаде-2024 в весе до 77 килограммов.
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