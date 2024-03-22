Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
Комментарии

Президент Франции может повлиять на "Реал" из-за Мбаппе и Олимпиады

Президент Франции может повлиять на "Реал" из-за Мбаппе и Олимпиады
©PSG

Мадридский "Реал" не собирается отпускать своих французских игроков на Олимпиаду-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника это решение может затронуть и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, который, как сообщается, уже подписал контракт с клубом из Мадрида. Тем не менее, сам футболист намерен принять участие в олимпийском турнире.

Как указывает источник, если "Реал" не изменит своего решения относительно Мбаппе, то президент Франции Эммануэль Макрон может вмешаться в ситуацию и убедить клуб отпустить 25-летнего нападающего на Олимпийские игры.

Мбаппе создал проблемы президенту Франции

Ожидается, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Олимпиада-2024 Франция Париж Реал Мадрид Футбольные трансферы ПСЖ Мбаппе Килиан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 20:34
Олимпиада-2024
©PSG Президент Франции может повлиять на "Реал" из-за Мбаппе и Олимпиады
20 марта, 18:11
Олимпиада-2024
©olympic.kz Первый в истории Казахстана чемпион мира получил шанс попасть на Олимпиаду-2024
20 марта, 13:55
Олимпиада-2024
©instagram.com/kazgymfederation Кто выступит за Казахстан в отборе на Олимпиаду по гимнастике
19 марта, 15:30
Олимпиада-2024
©olympics.com Казахстан на Олимпиаде-2024: сколько лицензий и в каких видах спорта
18 марта, 16:50
Олимпиада-2024
©fff.fr Сборная Франции представила форму на Евро-2024 и Олимпиаду
16 марта, 23:32
Олимпиада-2024
©Olympic.kz Казахстанский таеквондист прокомментировал завоевание лицензии на ОИ-2024
16 марта, 18:26
Олимпиада-2024
©Olympic.kz Казахстан оставили без лицензии на Олимпиаду в таеквондо
16 марта, 13:47
Олимпиада-2024
©управление развития спорта Министерства туризма и спорта РК Казахстанские таеквондисты выиграли очередную лицензию на Олимпиаду-2024
15 марта, 20:30
Олимпиада-2024
©instagram.com/rr1zabek По чемпиону мира по борьбе из Казахстана принято неожиданное решение на олимпийский отбор
15 марта, 19:48
Олимпиада-2024
©instagram.com/boxingkazakhstan Сборная Казахстана по боксу определилась с планами перед Олимпиадой-2024
15 марта, 16:59
Олимпиада-2024
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Об "оголившихся" проблемах в боксе рассказали в Казахстане
15 марта, 15:30
Олимпиада-2024
©пресс-служба Дирекции развития спорта Призер ОИ дал свою оценку казахстанским боксерам в отборе в Париж-2024
15 марта, 14:08
Олимпиада-2024
©instagram.com/qaz.tkd 17-летний таеквондист принес Казахстану лицензию на Олимпиаду
15 марта, 11:25
Олимпиада-2024
©ДРС Казахстан выиграл поединок в таеквондо за лицензию на Олимпиаду
14 марта, 21:36
Олимпиада-2024
©ДРС Айтжанов одним словом описал вклад Головкина в успех сборной в отборе на ОИ-2024
14 марта, 20:55
Олимпиада-2024
©ДРС Найдено объяснение успеху Казахстана в отборе на Олимпиаду
14 марта, 20:17
Олимпиада-2024
©ДРС В сборной Казахстана сделали заявление о капитане и Казахском Ломаченко
14 марта, 20:00
Олимпиада-2024
©ДРС Айтжанов назвал причину неудачи казаха в отборе на ОИ-2024
14 марта, 18:56
Олимпиада-2024
©ДРС Азиатская конфедерация бокса восхитилась чемпионом из Казахстана
14 марта, 12:16
Олимпиада-2024
©ligue1.com "Реал" лишил Мбаппе мечты
14 марта, 10:22
Олимпиада-2024
©ДРС Объявлен состав Казахстана в отборе на Олимпиаду-2024 по таеквондо
14 марта, 08:56
Олимпиада-2024
©instagram.com/boxingkazakhstan Стала известна роль Головкина в успехе казахстанских боксеров в отборе на Олимпиаду-2024
13 марта, 18:47
Олимпиада-2024
©IBA Узбекистану еще до Олимпиады-2024 "отдали" медаль в боксе
13 марта, 17:42
Олимпиада-2024
©ДРС Как "работать с судьями" рассказали в сборной Казахстана по боксу
13 марта, 13:10
Олимпиада-2024
©ДРС Сакен Бибосынов назвал самый сложный бой в отборе на ОИ-2024
13 марта, 12:02
Олимпиада-2024
©ДРС В сборной Казахстана по боксу высказались о судьях, составе и ошибках в отборе на Олимпиаду
13 марта, 08:28
Олимпиада-2024
©ДРС Казахстану вынесли вердикт в боксе после отбора на Олимпиаду
12 марта, 18:32
Олимпиада-2024
©ДРС Казахский Ломаченко встретился с Геннадием Головкиным
12 марта, 15:31
Олимпиада-2024
©IBA Участник двух ЧМ, или кто от Казахстана подерется за последнюю лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе
12 марта, 15:15
Олимпиада-2024
©ДРС В сборной Казахстана нашелся лучший боксер мира

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus