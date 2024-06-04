Президент ФИФА обратился к игрокам сборной Узбекистана перед Олимпиадой-2024

Президент ФИФА Джанни Инфантино пожелал удачи футболистам сборной Узбекистана U23, которой предстоит выступить на Олимпийских играх в Париже, сообщают Vesti.kz.

"Желаем удачи Узбекистану в мужском футбольном турнире на Олимпийских играх во Франции. Я надеюсь, вы воспользуетесь этой возможностью, чтобы продемонстрировать миру свой невероятный прогресс", - написал Инфантино в своих соцсетях.

Команда Узбекистана вышла на Олимпиаду после успешного выступления на чемпионате Азии, где она дошла до финала.

В Париже подопечные Тимура Кападзе сыграют с квартете с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой.

Добавим, что футбольный турнир на Олимпиаде в Париже пройдет с 24 июля по 10 августа. Сами игры пройдут с 26 июля по 11 августа.