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Кто от Казахстана? Подробности отбора боксеров на Олимпиаду-2024 в Париже

Кто от Казахстана? Подробности отбора боксеров на Олимпиаду-2024 в Париже
©Reuters
Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024

Международная федерация бокса (IBA) сообщила подробности квалификации боксеров на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

Система отбора была разработана IBA совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК). Последний в начале апреля определил, что в Париже-2024 мужчины разыграют семь комплектов наград, а женщины - шесть. При этом в турнире примет участие одинаковое количество спортсменов обоих полов - по 124.

"BF очень довольна результатами сотрудничества с МОК по разработке системы отбора на Олимпиаду. Мы уверены, что все боксеры, стремящиеся попасть на Олимпиаду-2024, окажутся в выигрыше от этой системы. Мы также очень благодарны за доверие со стороны МОК, выраженном в приглашении к разработке этой системы олимпийского отбора. Система будет основана на соревнованиях, проводимых IBA за период с начала 2023 года до Олимпиады в Париже", - сказал глава федерации Умар Кремлев.

Система отбора будет состоять из четырех этапов, на которых будут последовательно распределены между странами все 248 путевок. Отбор начнется с 1 января 2023 года и продлится до 31 мая 2024 года. Отметим, что российские боксеры пока лишены права участвовать в международных турнирах, проводимых под эгидой IBA.

Первый этап

26 путевок и мужчин и 20 путевок у женщин получат финалисты чемпионатов мира среди мужчин и среди женщин в 2023 году (III и IV квартал 2023 года). IBA проведет чемпионаты в 13 весовых категориях у мужчин и в 10 у женщин в соответствии со своими правилами. Для проведения олимпийского турнира весовые категории IBA будут сведены к семи категориям у мужчин и шести у женщин в соответствии с таблицей. Если спортсмены из одной страны в двух смежных весовых категориях IBA попадут в одну олимпийскую весовую категорию, решение о том, кому достанется путевка примет Национальный олимпийский комитет.

Второй этап

42 путевки у мужчин и 56 путевок у женщин будут распределены на основании олимпийского рейтинга по состоянию на 31 декабря 2023 года. Спортсмены, которые уже получили путевки на первом этапе, будут исключены из рассмотрения. (Методология составления олимпийского рейтинга будет опубликована до конца 2022 года)

Третий этап

42 путевки у мужчин и 56 путевок у женщин будут распределены на основании олимпийского рейтинга по состоянию на 31 марта 2024 года с учетом того, чтобы все региональные Конфедерации (Африканская, Американская, Азиатская, Европейская и стран Океании) имели своих представителей каждой олимпийской весовой категории. Также на основании олимпийского рейтинга по состоянии на 31  марта 2024 будут распределены семь путевок страны-организатора.

Четвертый этап

14 путевок у мужчин и 12 у женщин получат финалисты мирового квалификационного турнира, который пройдет в мае 2024 года в олимпийских весовых категориях. Если проведение турнира окажется невозможным, путевки будет распределены на основании олимпийского рейтинга по состоянию на 31 марта 2024 года. Если страна уже подтвердила участника в какой-либо олимпийской весовой категории на предыдущих этапах, то она не сможет заявить участника на турнир в данной весовой категории.

Также будет распределено девять путевок (четыре у мужчин и пять у женщин) для обеспечения полной территориальной представленности - чтобы в каждой олимпийской весовой категории каждый континент Земли был представлен по крайней мере одним боксером.

Таблицы соответствия весовых категорий IBA олимпийским, и количество путевок в каждом весе у мужчин и женщин.

Кто от Казахстана? Подробности отбора боксеров на Олимпиаду-2024 в Париже. Фото 1

Кто от Казахстана? Подробности отбора боксеров на Олимпиаду-2024 в Париже. Фото 2

Напомним, что Олимпийских играх-2021 в Токио мужчины дрались в восьми весовых категориях, а женщины - в пяти.

Для сборной Казахстана по боксу эти Игры ознаменовались провалом - Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на Олимпийских играх. Бронзовыми призерами в Токио-2020 стали Сакен Бибосынов и капитан сборной Камшыбек Кункабаев.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада Франция Париж Олимпиада-2024

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