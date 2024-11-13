Олимпийская чемпионка оказалась мужчиной? Ответ спортсменки

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира заявила, что никогда не видела документов, подтверждающих наличие у нее мужского кариотипа XY, передает Vesti.kz со ссылкой на Sportliga.com.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Ауди опубликовал неподтвержденное медицинское заключение 2023 года, согласно которому Хелиф имеет мужские половые признаки. После этого спортсменка была снята с чемпионата мира, проводившегося под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

"Я никогда не видела этих документов, даже после своего исключения. Фактически в тот день мне принесли лист бумаги, в котором говорилось, что я не буду участвовать в соревнованиях, и попросили его подписать. Ситуация показалась мне нереальной, я действительно не могла поверить, что я в финале, но не смогу на него выйти. Я мечтала о золотой медали, а потом эта мечта рассыпалась, я была в шоке. Потом прислали результаты тестов, но они не были детальными, они были очень общими. Мы с Федерацией бокса Алжира выступили против и подали апелляцию. А после апелляции мы увидели, что доверия к IBA больше нет", - заявила Хелиф в интервью, видео которого опубликованного на YouTube-канале Rai.

После этого боксерша из Алжира совместно с федерацией бокса страны подали на апелляцию, которую организаторы отклонили.

"Меня заставили подписать бумагу и запретили участвовать в финальном поединке, но в кодексе IBA нет статьи, которая могла бы оправдать мое исключение, и я говорю об этом, потому что к IBA нет никакого доверия. Все было сделано почти бессистемно, без какого-либо реального понимания ситуации", - считает Хелиф.

Спортсменка также ответила на вопросы по поводу наличия в ее организме повышенного уровня тестостерона.

"Я считаю, что спортсменка и обычная женщина, естественно, могут отличаться, потому что женщина, которая занимается спортом, поднимает тяжести и занимается другими видами деятельности. Однако могу заверить - я всегда очень внимательно отношусь к своим гормонам. Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы мои гормоны были в пределах нормы на всех соревнованиях", - заключила Хелиф.

Отметим, что МОК одобрил участие Хелиф на Олимпийских играх в Париже, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона. Там она завоевала золото в весе до 66 килограмм.