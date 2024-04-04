МОК не допустил олимпийского чемпиона до отбора в Париж-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Абдулрашиду Садулаеву из России выступать на турнире в Баку, где разыграют путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

"Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в "Афине" у него стоит запрет от МОК", - заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

По его словам, с ФСБР связалась международная федерация United World Wrestling, которая в кратчайшие сроки позволила провести замену - в результате в Баку выступит Алихан Жабраилов.

Мамиашвили добавил, что сейчас перед всеми российскими борцами стоит задача добрать путевки на Олимпийские игры по спортивному принципу, после чего будет приниматься решение, стоит ли ехать в Париж.

Напомним, в феврале румынские пограничники не дали въехать на территорию страны Садулаеву для участия в чемпионате Европы по вольной борьбе.

27-летний Садулаев - победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.