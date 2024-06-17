Конкурентка Рыбакиной приняла неожиданное решение по Олимпиаде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая третье место в мировом рейтинге, объявила, что не примет участие в Олимпийских играх в Париже этим летом, сообщают Vesti.kz.

Она сказала об этом на пресс-конференции перед German Open в Берлине:

"Слишком загруженное расписание. Я приняла решение позаботиться о своем здоровье. Также слишком сложно менять покрытие", - заявила она.

Напомним, что лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина на одну строчку отстает от Соболенко в рейтинге WTA.