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В Казахстане сделали эмоциональное признание о месте в сборной по боксу

В Казахстане сделали эмоциональное признание о месте в сборной по боксу
©Olympic.kz

Член сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов высказался на тему предстоящего отбора на заключительный отборочный турнир в весе до 63,5 килограмма, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Зейнуллинов принимал участие в летних Азиатских играх, однако уступил в четвертьфинале. Затем из-за травмы он не смог выступить на Спартакиаде РК.

"После Азиатских игр я буквально выбыл из Спартакиады Казахстана из-за перелома носа. На лицензионный турнир в Италии отправился Мухаммедсабыр Базарбайулы. К сожалению, он проиграл. Я никому не желаю плохого. И хочу, что кто бы ни отправился на Олимпиаду, пусть он бьется за медаль и честь страны.

А что касается предстоящего турнира, то это хороший шанс для всех нас. Несомненно, это справедливое решение как для болельщиков, так и для боксеров. На самом деле, я знаю, что пройдет отбор. Но я не ожидал, что это будет в таком формате. Сейчас мы меняем план тренировок и усердно готовимся к нему.

Если говорить о соперниках, то я бился только с Мухаммедсабыром. С другими боксерами я никогда раньше не встречался на ринге", - сказал Ертуган.

Отметим, что квалификационные соревнования в весе до 63,5 килограмма пройдут с 8 по 11 апреля. Победитель отправится на последний лицензионный турнир в Таиланд.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024

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